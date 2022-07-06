توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تتراوح درجات الحرارة العظمى على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، ما بين 30 – 44 درجة مئوية مع نشاط في الرياح تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلو متر في الساعة، مبيناً أن اتجاه الرياح شمالية شرقية.

توقعات الطقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة طقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

رياح وغبار:

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان كذلك الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة (ينبع).

كما يستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.