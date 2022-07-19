توقع محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل، استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الخميس المقبل.

وأضاف العقيل خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية أن المملكة تتعرض لموجة هوائية حارة، وستلامس درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية في الشرقية والوسطى.

ارتفاع درجات الحرارة:

وأضاف محلل الطقس، أن الأجواء ستعاود درجات الحرارة الاعتدال مساء يوم الخميس المقبل، وتعود إلى منتصف الأربعينيات.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد، أعلى درجات الحرارة المسجلة على المملكة اليوم الثلاثاء؛ حيث وصلت درجة الحرارة في مدينتي الأحساء والدمام إلى 48 درجة مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد: إن الأحساء والدمام سجلا 48 درجة مئوية، بينما سجلت القيصومة 74 درجة مئوية، فيما سجلت وادي الدواسر 46 درجة مئوية.