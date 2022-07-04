عكس صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًّا، استشعار القيادة وحرصها على حماية الأسر المُستحقة وتخفيف آثار تلك الارتفاعات العالمية.

حزمة الـ20 مليار ريال:

وحزمة الدعم التي خصصتها الحكومة لمواجهة ارتفاعات الأسعار العالمية تأتي بإشراف ومتابعة من ولي العهد في إطار حرص سموه على أن يوجه الدعم لمُستحقيه بما يُخفف من حدة تأثرهم بالموجة العالمية لارتفاعات الأسعار.

دعم مستفيدي الضمان:

وجاء تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وإعادة فتح التقديم على البرنامج مجددًا رغبة في دعم بعض الفئات واستيعاب الشرائح الأخرى ممن تنطبق عليهم أهلية الاستحقاق، كما جاءت قرارات الدعم التي اتخذتها الحكومة تجاه الأسر المُستحقة في الضمان الاجتماعي وحساب المواطن رغبة في دعم هذه الفئات لكونها الأشد حاجة لهذا الدعم المباشر في ظل ما تشهده الأسعار العالمية من ارتفاعات.

فتح التسجيل في حساب المواطن:

كذلك جاء قرار إعادة فتح التقديم على برنامج حساب المواطن لإتاحة الفرصة أمام الأسر المُستحقة بالاستفادة من مبالغ الدعم المُباشرة بما يُسهم في تخفيف حدة تأثرهم بتداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

وراعت قرارات الدعم الحكومي التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بناء على ما رفعه ولي العهد صغار مُربي الماشية لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف.

أما تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية للتعامل مع ارتفاع الأسعار عالميًّا، فهو قرار عكس استشراف القيادة لأبعاد الأزمة الحالية، ما يجعل من هذه الخطوة عامل استقرار في ظل الاحتمالات القائمة باستمرارية الأزمة على المستوى المنظور.