كشفت وزارة الرياضة، مساء اليوم الجمعة، عن التصنيف الإداري لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022/ 2023، حيث تواجد الهلال والشباب والاتفاق في الفئة الأولى بدعم مالي قدره 28 مليون ريال.

الهلال في الفئة الأولى مع الشباب والاتفاق:

وستحصل الأندية الـ3 في الفئة الأولى على الدعم المذكور في حال حققت المعايير.

أندية النصر والفتح والحزم والتعاون والفيحاء والفيصلي سيحصلون على 23 مليون ريال كدعم لوجودهم في التصنيف الثاني إداريًّا.

أما أندية الباطن والطائي والاتحاد والرائد وضمك وأبها والأهلي والقادسية والخليج والعدالة والوحدة والرياض فسوف تحصل على دعم مالي قدره 20 مليون ريال لتواجدهم في الفئة الثالثة من التصنيف.

أندية الفئة الرابعة وهم “العروبة والجيل والدرعية والساحل والخلود والنهضة والبكيرية ووج وهجر” فسيحصل كل منهم على دعم مالي قدره مليوني ونصف المليون ريال.