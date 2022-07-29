ساعات قليلة ويغادر عام 1443 ويحل العام الهجري الجديد 1444، حيث يحمل الكثير الأمنيات والآمال التي يرغبون في تحقيقها ويدعون بها الله متضرعين بالإجابة في هذه الأيام المباركة.

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وأبدى مغرد آخر أمله بأن يحمل العام الهجري الجديد أيامًا سعيدة على المسلمين والجميع، وتكون خالية من الهم والأحزان.

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فيما دعا آخر الله أن تكون السنة خيراً على قادة المملكة وشعبها وجنودها البواسل، وأضاف مغرد آخر “أسأل الله أن يكون هذا العام نهاية للأوجاع والهموم والضيق”.

بينما دعا آخر الجميع إلى تغيير أنفسهم أولًا، فالعام الجديد كالعام الذي سبقه، قائلا: “إن لم تتغير أنت فلن يتغير فيه سوى التاريخ”.

غرة محرم غداً

وكانت المحكمة العليا أعلنت أن غدًا السبت هو غرة شهر محرم، وبداية العام الهجري الجديد عام 1444. وقال بيان المحكمة العليا إن “دائرة الأهلة في المحكمة العليا أطلعت على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لهذا العام 1444هـ مساء أمس الخميس ـ حسب تقويم أم القرى”.

ولفتت البيان إلى عدم ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1444هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن اليوم الجمعة 30/ 12/ 1443 هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 29 / 7 / 2022م، هو المكمل لشهر ذي الحجة ثلاثين يوماً، وغدا السبت 1 / 1 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 30 / 7 / 2022م هو غرة شهر محرم لعام 1444هـ”.