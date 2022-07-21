حسمت قائمة الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المسافرة إلى تركيا تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد، مصير كل من السوري عمر السومة واللاعب عبدالرحمن غريب.

وكان اسم السومة ارتبط بالرحيل للدوري الإماراتي كما ارتبط اسم غريب بالانضمام لنادي النصر.

قائمة الأهلي لـ معسكر تركيا

جاءت قائمة الراقي لـ معسكر تركيا مكونة من: “ياسر المسيليم، محمد الربيعي، عبدالرحمن الصانبي، عبدالله عبده، علي مجرشي، عبدالرحمن الزهراني، طلال عبسي، محمد خبراني، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، هاني الصبياني، إبراهيم الزبيدي، إياد مدني، محمد المجحد، علي الأسمري، فراس الغامدي، زياد الجهني، عبدالله المقرن، هيثم عسيري، سلمان مؤشر، عبدالرحمن غريب، حسن العلي، سلطان السريحي، مناف أبويابس، نايف بكري، ريان حامد، أحمد كساره، فرانك كوم، عمر السومة، فيليب”.