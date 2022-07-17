لا يزال جمهور الهلال يترقب نتيجة الاستئناف الذي تقدمت به إدارة فهد بن نافل ردًا على قرارات غرفة فض المنازعات بإيقاف محمد كنو 4 أشهر ومنع الزعيم من تسجيل الصفقات لفترتي انتقالات.

القانوني أحمد الأمير كشف بشكل مفاجئ عن وجود تغيير نص قانوني في مواد مركز التحكيم والتسوية بعد تقديم الهلال استئناف في قضية لاعبه حسب قوله.

تغيير نص مادة بشكل متعمد ومفاجئ يثير الجدل !

وقال عبر “تويتر” : “لماذا قام مركز التحكيم والتسوية بتغيير النص القانوني للمادة ٢٩ والخاصة بالتدبير والوقتي وأضاف نص غير قانوني وقام بتكرار الاشتراطات الأخرى في هذا الوقت بالذات، إضافة اشتراط أن يخشى فوات الوقت، عمل ليس قانوني لأنه متضمن في نص أن يخشى وقوع الضرر !”.

وأضاف: ” ‏نفاذ وسريان هذا الشرط القانوني التدبير الوقتي من الواجب أن لا ينفذ على أي قضية منظورة حالياً لديهم ولابد من إعادة نشر اللائحة وتعديل صياغة المادة ٢٩ من القواعد الإجرائية بسبب تكرارها وعدم قانونيتها”.

أما الناقد الرياضي عبدالله البرقاوي فنشر فيديو عبر حسابه في “تويتر” يفيد بأن نص المادة رقم 29 تم تغييره عمدًا بعد تقدم الهلال باستئنافه قائلًا: ” هل أُعلن عن إقرار التعديلات بشكل رسمي؟، أتمنى ذلك لأنه يُفترض إقرار أي تعديلات على لوائح أو قواعد أن تُعلن تفاصيلها للجميع”.

الهلال كان تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن سعود الصرامي متحدث نادي النصر سابقًا قال عبر حسابه في “تويتر”: “تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذًا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد كنو”.