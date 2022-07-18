كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن ترشح 4 دول لاستضافة كأس أمم آسيا 2023 بعد انسحاب الصين.

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر “تويتر” أن كلاًّ من ” أستراليا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وقطر” ترشحوا لاستضافة أمم آسيا.

موعد الإعلان عن الدولة المستضيفة لـ كأس أمم آسيا 2023

وبحسب نظام عملية طلبات الاستضافة، فقد تم توزيع تعليمات طلبات الاستضافة على الاتحادات الوطنية يوم 17 يوليو 2022، وسيكون الموعد النهائي أمام الاتحادات الوطنية المتنافسة لتقديم وثائق الترشيح قبل 31 أغسطس 2022.

وسيتم الإعلان عن الدولة المستضيفة يوم 17 أكتوبر المقبل.

وكان منتخب قطر فاز بلقب أمم آسيا 2019 على حساب المنتخب الياباني في النهائي.