أشاد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بإدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، موضحًا في الوقت ذاته أسباب انتفاضة الفريق الأول لكرة القدم وتتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دياز يتحدث عن عودته للهلال:

وتحدث دياز عن تواصل الهلال معه للعودة، قائلًا: “أول أمر خطر ببالي في البداية فرصة جديدة بالتواجد في فريق كبير وإمكانية التنافس على أشياء كثيرة مهمة، لدينا فريق عمل بكفاءة عالية يعرف اللاعبين والنادي جيدًا، وما يجعلنا سعداء معرفة أننا سنعود لنواصل المسير في التنافس على البطولات”.

وعن الشعور الذي انتابه بعد عودته، قال: “العودة لتدريب الهلال وخصوصًا المران الأول كان عاطفيًّا جدًّا بالنسبة لي.. رؤية اللاعبين الذين أعرف 80% منهم، وتربطني بهم علاقة أب وأبنائه يراهم يتطورون ويكبرون”.

وواصل دياز خلال تصريحاته لحساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ورؤية الشخص لعائلته مجددًا تجعل اللحظة عاطفية جدًّا كون هؤلاء اللاعبين منحوني الكثير من جانبهم”.

وعن ماذا يمثل الهلال بالنسبة له، قال دياز: “هو النادي الذي منحني كل شيء وبات يلامس عاطفتي بترابط وتلاحم إدارته ولاعبيه وجماهيره، وهذا يحفزنا دائمًا لمواصلة القتال والبحث عن الألقاب وتحقيق المزيد من النجاحات”.

سر إنجاز التتويج بالدوري:

وبشأن سر إنجاز التتويج، قال دياز: “كانت هناك صعوبات واجهتنا في هذه المسابقة، أولها؛ عدد المباريات التي كنا بصدد خوضها بمعدل مباراة كل 3 أيام، ولذلك يجب عليك أن تلعب وتبحث عن الانتصار، ويجب ألا ترتكب أخطاء كونك ترغب في تحقيق الدوري”.

واستكمل: “ولذلك فعليك أن تفوز في سلسلة المباريات باستمرار حتى تستطيع أن تبقى في المنافسة على اللقب، وبكل أمانة الفريق كان بمستوى التحدي والتنافس بعقلية وإصرار عال ومستوى احترافي رفيع، وبذلك استطعنا توحيد صفوفنا جميعًا، لنخوص التحدي وننافس على اللقب سويًّا”.

الطموحات بعد التجديد:

وحول طموحاته بعد التجديد، قال دياز: “الطموح دائمًا كبير في المنافسة على البطولة الآسيوية والمنافسة أيضًا على البطولات المحلية، وأعتقد أن النادي يعتبر البطولة الآسيوية من أهم البطولات، ولذلك يجب علينا أن نتواجد بقوة في المنافسة عليها، وأن نصبح أبطالًا لها مجددًا، وأبطالًا للدوري أيضًا.. وعلى هذا النحو سنبني عقليتنا جميعًا، لكي نستمر في تحقيق البطولات”.

الإشادة بإدارة فهد بن نافل:

وعلق دياز على إدارة فهد بن نافل، قائلًا: “بكل أمانة الإدارة ساهمت بفاعلية كبيرة جدًّا، وقامت بدعم المدرب واللاعبين وذللت كل الصعاب وحرصت على جميع التفاصيل، وكذلك هيأت الأجواء بطريقة جيدة، جعلت من اللاعبين والمدرب يتفرغون فقط للعب والتحضير للمباريات”.

وأردف: “تربطنا علاقة جيدة الأطراف الثلاثة (الإدارة واللاعبين والمدرب) ولذلك استطعنا تحقيق أشياء مهمة جميعنا، وما يتعلق بالرئيس فهد بن نافل بكل صدق الدعم الذي حظينا به جميعًا كان هائلًا جدًّا، ولذلك أكرر استطعنا تحقيق أشياء مهمة معًا، وأتمنى في المستقبل أن يستمر في إدارته للعمل بذات الطموحات والمطالبات في اللعب بشكل جيد وتحقيق الانتصارات”.

الشكر للجماهير الهلالية:

وعن مشاعر الجماهير وتفاعلهم منذ عودته، قال دياز: “من المفترض أن أقدم لهم الشكل الجزيل هم الجماهير على الحب الذي يحملونه تجاهي والحب الذي أنا أحمله لهم.. فهي علاقة حب استثنائية، هو حديث عاطفي جدًّا عندما أتحدث عنهم، دائمًا ما ساندونا ودائمًا سيساندوننا أينما حلينا”.

واختتم تصريحاته دياز قائلًا: “ومتأكد من استمرار دعمهم لنا في القادم، والذي يحفزنا ويشجعنا على المضي في تحقيق الانتصارات، وبهذه المناسبة أقدم لهم الشكل الجزيل وأنا سعيد بأن أكون جزءًا من هذا النادي وسعيد بأن أتواجد بينكم في الهلال”.