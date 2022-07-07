وضع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال خطته من أجل تحضير بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد بكل قوة.

وسيخوض الزعيم معسكر تحضير للموسم الجديد 2022/2023 خلال الفترة من 29 يوليو إلى 13 أغسطس المقبل، حيث سيواجه أزرق الرياض نادي ألميريا الإسباني يوم 7 أغسطس المقبل.

فيمَ يفكر المدرب دياز؟

المدرب دياز يحتاج إلى تجهيز عناصر الهلال بأفضل طريقة ممكنة وبكل قوة للفوز بالسوبر السعودي والدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، حيث من المتوقع طلب المدرب الأرجنتيني من إدارة فهد بن نافل، اختيار فريق أوروبي قوي لمواجهة أزرق الرياض خلال فترة التحضيرات المقبلة.

وكان المدرب الأرجنتيني، تولى مهمة تدريب الهلال في فبراير الماضي خلفًا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد النتائج الكارثية التي حققها مع الفريق في كأس العالم للأندية 2021.