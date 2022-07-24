شارك البرازيلي ميشيل ديلغادو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يواصل الاستعداد بمشاركة ديلغادو:

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، ثم الجري حول الملعب على سرعات مختلفة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة باستخدام الكرة.

وشارك ديلغادو في الحصة التدريبية اليوم، بعد غيابه عن انطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، لوصوله متأخرًا من البرازيل، بسبب وفاة جدته، وذلك حسبما أعلن حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، يوم غد الاثنين، تحضيراته بفحوصات طبية صباحًا، على أن يخوض حصة تدريبية اعتيادية مساء.

معسكر برمنغهام يجهز الفريق:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم لخوض معسكر خارج في مدينة برمنغهام البريطانية، حيث سيُغادر يوم 28 يوليو، وسيلعب عدد من الوديات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).