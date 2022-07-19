رفض ديوان المظالم، قبول دعوى رفعها متظلم من منحه درجة متدنية لأحد المقررات بمسار التعليم عن بعد، كاشفًا عن حيثيات الحكم الصادر برفض الدعوى.

وقال الديوان، في بيان له إن المدعي طالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن منحه درجة متدنية لأحد المقررات في مسـار التعليم عن بُعد، وذلك بعد فوات المدة المنصوص عليها نظاما للتـظلم من القرارات الإدارية، وأنه تحجج بوجـود تظلمات متتابعة ومتعددة له أمـام الجهة المـدعى عليها.

وأضاف الديوان أن تكرار المدعي التظـلم أمام المدعى عليها لا يقطع الأجـل النـظامي لرفـع الدعوى أمام المحكمة الإدارية؛ لأن العبرة في حساب ميعاد رفع الدعوى بالتظلم الأول أمام الجهة الإدارية، وعليه صدر حكم إداري بعدم قبول الدعوى.