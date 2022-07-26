أعلن ديوان المظالم، اليوم قبول دعوى رفعها معلم يشتكي فيها من الامتناع عن نقله في حركة النقل الخارجي بالرغم من نقل غيره ممن هم في نفس الفئة.

ضوابط حركة النقل الخارجي

وأوضح الديوان في بيان له أن المحكمة الإدارية أيدت طلب المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن نقله، إذ استند المدعي إلى أن ترتيبه في النقل صفر وإلى قيام المدعى عليها بنقل معلم غيره بالمخالفة لآلية وضوابط حركة النقل الخارجي.

وأكد الحكم أن آلية وضوابط حركة النقل تضمن أن الموفدين لمدة تزيد على عام دراسي تحسب لهم سنة تقديم جديدة عن تقديمهم طلب نقل بعد مباشرتهم العمل.

حكم ديوان المظالم

وأشار الديوان إلى أن إقرار المدعى عليها بأن المعلم المنقول تم إيفاده ومع ذلك دخل حركه النقل الداخلي بسنة تقديم سابقة بدلاً من سنة تقديم جديدة مخالفة لآلية وضوابط حركه النقل.

ولفت إلى أن إعادة المدعى عليها مفاضلة المعلم المنقول بسنة تقديم جديدة، تبين عدم استحقاقه النقل مما يستحق معه المدعي النقل عوضاً عنه. وقررت المحكمة إلغاء قرار عدم نقله.