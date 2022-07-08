وصل اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق إلى نادي يوفنتوس الإيطالي تمهيدًا للخضوع للفحص الطبي ثم التوقيع مع النادي الإيطالي كصفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي لفريق يوفنتوس عبر “تويتر” جانبًا من وصول اللاعب الأرجنتيني إلى مدينة تورينو الإيطالية.

مسيرة دي ماريا

ولعب النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 عامًا مع فريق باريس سان جيرمان خلال الفترة من 2015 إلى 2022 لمدة 7 سنوات، كما سبق له اللعب لأندية ” روساريو سنترال الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويسعى اليوفي إلى تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث لم يُتوج بالدوري الإيطالي في موسم 2021/2022 حيث فاز به فريق ميلان.