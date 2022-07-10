قرر الهولندي فرينكي دي يونج البقاء في صفوف نادي برشلونة الإسباني وعدم المغادرة في صيف العام الحالي.

وتمسك مانشستر يونايتد بضم اللاعب الهولندي، حيث عرض دفع 60 مليون يورو إلى برشلونة بالإضافة إلى 20 مليون أخرى كمتغيرات إضافية.

لماذا فضّل اللاعب الهولندي البقاء بـ برشلونة ؟

وقالت صحيفة Sport الإسبانية إن دي يونج فضّل البقاء في برشلونة، بسبب شرائه منزلاً جديدًا في مدينة برشلونة الإسبانية.

وكانت تقارير أشارت إلى رغبة برشلونة في التخلص من نجمه الهولندي، بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي، رغبة منه في تقليل سقف الرواتب في الفريق.

وبوقت سابق، كان فرينكي دي يونج، لاعب منتخب هولندا، أكد أنه يلعب مع منتخب بلاده بشكل أفضل عكس التواجد في نادي برشلونة