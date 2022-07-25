أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة نيوم، عن تصاميم مدينة “ذا لاين”، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجًا عالميًّا رائدًا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.

إطلاق الفكرة والرؤية الأولية:

وكان ولي العهد قد أطلق الفكرة والرؤية الأولية للمدينة التي تعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل في يناير من العام الماضي.

بيئة خالية من السيارات والشوارع:

وتأتي تصاميم مدينة “ذا لاين”، انعكاسًا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلًا من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

عرضها 200 متر:

ومن أهم مواصفات مدينة “ذا لاين”، أن عرضها يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلو مترًا، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر. وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو مترًا مربعًا، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تمامًا في مدنٍ بهذا الحجم، وهذا بدوره، يقلل من تمدد البنية التحتية، ويعزز من كفاءة واستدامة المدينة على نحوٍ مميز. كما أن مناخها المثالي على مدار العام سيؤمن للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيرًا على الأقدام.