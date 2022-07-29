نجح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في مواصلة صدارته لـ الدوري المصري وذلك بعد الفوز الصعب على نادي فيوتشر مساء الخميس بهدف دون رد في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري لموسم 2021/2022.

ملخص مباراة الزمالك وفيوتشر

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، دون وجود لأي خطورة تذكر.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، أهدر المهاجم أحمد عاطف فرصة التقدم لنادي فيوتشر، ثم نجح بعدها المدافع محمود حمدي ” الونش” في إحراز هدف الفوز للفريق الأبيض من ضربة رأسية بالدقيقة الـ75.

وأصبح رصيد الفريق الأبيض بعد الفوز 63 نقطة في الصدارة، وبفارق 4 نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق تسع نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

سيواجه الزمالك، المنافس بيراميدز في لقاء قوي بالجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري يوم الاثنين المقبل.