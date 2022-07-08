أطلقت رئاسة أمن الدولة ممثله بمركز العمليات الميدانية حملة التعريف ونشر الرقم الموحد «990» بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم.

الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة

وأكدت رئاسة أمن الدولة، على أهمية إسهام المواطن والمقيم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، والأشخاص الذين يحملون الأفكار المتطرفة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات بكل مهنية وسرية.

وأضافت أنه يتم تحويل تلك البلاغات إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها، حتى استطاع المركز أن يكافح الإرهاب ويُفشل مخططات المتطرفين بكل اقتدار.

خدمات إنسانية للحجاج

وأوضحت رئاسة أمن الدولة، أنه في موسم الحج يساهم مركز البلاغات في تقديم الخدمات الإنسانية للحجاج طوال رحلتهم منذ وصولهم وأثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة وتقديم الهدايا التي يستفيد منها الحاج في رحلته مثل الحقائب اليدوية والخفيفه لحفظ أغراضهم الشخصية والمظلات الشمسية وحافظات الماء وشواحن الهواتف النقاله والتي تحمل أرقام التواصل مع المركز من داخل وخارج المملكه ولتبقى ذكرى جميله للحجاج .

يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة قد خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز العمليات الميدانيه عبر الرقم 990 ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس : 0114869645 والبريد الإلكتروني : ‏‏[email protected] وذلك لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية.