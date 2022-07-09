نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال تطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

تكثيف الجهود:

وأوضح مدير عام مكتب الرئيس العام بالمسجد الحرام المشرف على إدارة الطيب والبخور، محمد بن عقال الندوي، أن وحدة الطيب والبخور كثفت جهودها خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة.

توجيهات السديس:

وتأتي هذه الخدمات الجليلة بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع بالمسجد الحرام خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.