ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها العاشر، قدمت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية 30 ألف مظلة شمسية، على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام لحمايتهم من أشعة الشمس.

مظلة الحرمين:

ويأتي البرنامج ضمن مبادرة “اجتماعي” بعنوان “مظلة الحرمين” أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا في عامها العاشر” تحت شعار الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وخدمة ضيوف الرحمن.

حماية الحجاج:

وتهدف المبادرة لحماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم طواف الوداع، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والهدف منها هو حماية الحجاج والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعًا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة لحمايتهم من أشعة الشمس.