تُكَثِّفُ الإدارةُ العامةُ للترجمة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جهودَها اليوميةَ والمتواصلةَ في سبيل خدمة الزوار وتلبية احتياجاتهم، ومن هذه الجهود ترجمة خطب المسجد النبوي ومحتوى جميع إصدارات الوكالة المقروءة والمسموعة والمرئية والورقية والإلكترونية، و محتوى جميع وسائل التواصل بالزائرين في المسجد النبوي كاللوحات وعروض الشاشات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي، وتفعيل ترجمة خطب المسجد النبوي في المصليات النسائية من خلال إدارة الترجمة النسائية التي تقدمُ خدماتٍ متميزةً في القسم النسائي تشملُ تقديمَ عدة مبادرات من ضمنها صناعة محتوى إثرائي للزائرات مترجم إلى عدة لغات، بالإضافة إلى خدمات الترجمة في الأقسام النسائية.

أكثر من 8 دروس علمية:

كما ترجمت أكثرَ من (8) دروس علمية عن الحج إلى (10) لغات، وأكثر من (50) مقطعًا صوتيًّا عن الحج وأحكامه وفضائله إلى (10) لغاتٍ، وترجمة المحتوى المخصص لموسم الحج وجميع الإصدارات الموجهة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي خلال عيد الأضحى المبارك إلى (10) لغاتٍ، وترجمة خطب المسجد النبوي إلى (10) لغات.

وتتولى إدارةُ الترجمة النسائية توزيعَ السماعات على المستفيدات للاستماع لترجمة خطب المسجد النبوي في أثناء الخطبة، وتوزيع بطائق توعوية وإرشادية على قاصدات المسجد النبوي مترجمة إلى (10) لغاتٍ للوصول إلى خدمة البث المباشر لترجمة الخطب، وتنفيذ مبادرة صناعة محتوى مترجم إلى (10) لغاتٍ عن معالم المسجد النبوي يُعْرَضُ في المصليات النسائية لإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج.

يُذْكَرُ أنَّ اللغاتِ التي تُتَرْجَمُ خطبُ المسجد النبوي إليها هي: (اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والأردية، والملاوية، والتركية، والبنغالية، والهوسا، والصينية، والروسية، والفارسية) وتُبثُّ الترجمةُ عبر منصة منارة الحرمين والبث الإذاعي على موجات (FM) وبرنامج مكسلر (Mixler).