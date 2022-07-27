أكد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن فريقه لم يتفاوض مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال سيريزو: “لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو رونالدو، من المستحيل عمليًّا أن يأتي إلى أتليتكو مدريد”.

جماهير الأتلتيكو ترفض النجم البرتغالي:

ودشنت جماهير الأتلتيكو وسمًا عبر “تويتر” بعنوان Contra Cr7 أو ضد قدوم النجم البرتغالي بالإسبانية، مما يعني رفضهم التام للصفقة بحسب ما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية.

وأكد البعض من جمهور الأتلتيكو أنه سيلغي عضويته في النادي في حال قدم اللاعب البرتغالي؛ كونه كان لاعبًا سابقًا في صفوف الغريم والجار اللدود للأتلتيكو، نادي ريال مدريد.