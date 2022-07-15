أكد رئيس الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، د. عبدالرحمن العناد، أهمية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية.

فيديو | رئيس الجمعية السعودية للإعلام والاتصال د. عبد الرحمن العناد: زيارة بايدن تشكل منعطفا هاما لتعزيز العلاقات بين المملكة وأميركا في ظل الظروف المحيطة بالعالم #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/z5SqzSbQ3Y — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 14, 2022

وقال العناد، لقناة “الإخبارية”: إن زيارة بايدن تشكل منعطفًا هامًّا لتعزيز العلاقات بين المملكة وأمريكا في ظل الظروف المحيطة بالعالم والتطورات الحالية عالميًّا.

تأتي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التاريخية إلى المملكة ولقاؤه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتؤكد على عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

مواجهة التحديات المشتركة:

كما تؤكد هذه الزيارة، أهمية التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الإقليمي والدولي.

ويؤكد المراقبون- أيضًا- أن زيارة بايدن للسعودية تعكس حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الرياض، وتأكيدًا على دور المملكة الريادي في نشر الأمن والاستقرار في المنطقة.

التباين في وجهات النظر:

كذلك يؤكد المراقبون أن التباين في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في بعض القضايا، لا يقف عائقًا أمام تطوير العلاقات الإستراتيجية بما يُسهم في تقريب وجهات النظر بين البلدين، خاصة أن التباين في وجهات النظر حيال القضايا السياسية أو المستجدات الدولية من مسلمات السياسة الدولية والعلاقات بين الدول.