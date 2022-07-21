شارك معالي رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أمس الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، في مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث موسى بن عبدالكريم الزهراني تحت عنوان “القواعد الفقهية في الدعوى الجزائية”، المقدمة إلى كلية العدالة الجنائية بقسم الشريعة والقانون في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

مناقشة رسالة الدكتوراه:

وتكونت لجنة مناقشة الرسالة من رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والدكتور فالح بن سالم القحطاني المتخصص في القانون العام، ويشرف على الرسالة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وبعد المناقشة أوصت اللجنة منح الباحث موسى بن عبدالكريم الزهراني درجة الدكتوراه.