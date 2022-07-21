كشف تركي الضبعان رئيس نادي الطائي عن شرطه للاستقالة من رئاسة فارس الشمال بالفترة المقبلة.

وقال الضبعان: “بقائي هي مشروطة بمصلحة النادي،، من يكون الأفضل لرئاسة نادي الطائي يتقدم الآن وأنا أكبر داعم له وسأقدم استقالتي الآن”.

ماذا قال رئيس الطائي ؟

وأضاف الضبعان في تصريحات نقلها حساب الناقد الرياضي بدر القويعي عبر “تويتر”: “جميع التصاريح التي صرحت فيها بالموسم الماضي جميعها (تصاريح عفوية)”.

وواصل: “ذكرت للمدرب الجديد بأن أي فشل انسبه لي أنا كرئيس ،، وأي نجاح انسبه لك انت كمدرب”.

وأضاف: “hنا جلست على كرسي نادي الطائي لكي أقدم تاريخ لأجل الطائي وجماهيره ،، ولو كانت منفعة الطائي تتطلب خروجي أول من يخرج من النادي انا، ونسعى لتقديم (العز) بتاريخ الطائي لجمهوره”.