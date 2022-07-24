ألمح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني إلى أنه من الممكن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف الفريق الكتالوني رغم ارتباطه بعقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

موسم مخيب لنجم برشلونة السابق مع الفريق الفرنسي

وكان الموسم الأول للنجم الأرجنتيني لم يكن جيدًا كما كان يتصور مع باريس سان جيرمان بسبب خيبة الأمل التي عانى منها الفريق في دوري أبطال أوروبا، حيث انتقل للفريق الباريسي في أغسطس 2021.

وتحدث لابورتا لموقع Espn قائلًا: “قصة ميسي معنا لم تنتهِ، قد يعود ونعمل على رسم قصة أجمل له معنا بدلًا من التي حدثت”.

وأضاف لابورتا: “أنا مدين لـ ميسي كثيرًا ولم تعجبني طريقة رحيله عن نادي برشلونة”.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: رغم تمسك باريس سان جيرمان بالإبقاء على النجم الأرجنتيني لكن الأخير سيلمح بالرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي بعد نهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر.

ميسي يُفكر في الدوري الأمريكي

وربما يفكر النجم الأرجنتيني في إنهاء مسيرته بـ الدوري الأمريكي خلال العام أو العامين القادمين.

وكان داني ميلز، لاعب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي السابق، هاجم ليونيل ميسي، قائلًا بأنه لن يلعب في أي من الـ6 أندية الكبار في الدوري الإنجليزي.

وقال ميلز لـ صحيفة Talk Sport: “أعرف أن أرقام كريستيانو رونالدو أفضل قليلًا وأنه لاعب كبير، ولكن إذا نظرنا إليه كلاعب كرة قدم، فإن البرغوث الأرجنتيني هو الأفضل”.

وأضاف: “بالرغم من ذلك، هل سأتعاقد مع ميسي في فريقي الآن؟ على الأرجح لا، ولا أعتقد أن أي من الستة الكبار البريميرليج سيتعاقد معه”.