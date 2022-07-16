وجه خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، صدمة مُدوية للاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وكان البايرن طلب 60 مليون يورو للتفريط في النجم البولندي لبرشلونة.

لابورتا تحدث في المؤتمر الصحفي خلال تقديم البرازيلي رافينيا كلاعب لـ برشلونة قائلًا: “ليفاندوفسكي لاعب في صفوف بايرن ميونيخ، ولن أعلق على أي شيء، لأنني سأكون مخطئًا”.

وأضاف: “نحترم بايرن ميونيخ جدًّا، واليوم نقدم لاعبًا يمنحنا كثيرًا من الأمل، لا يوجد أي ردود على تلك الأنباء”.

طريقة برشلونة في سداد ثمن الصفقات تزعج البايرن:

ولا يريد بايرن ميونيخ أن يعاني مرة أخرى من برشلونة، خاصة في طرق السداد لـ الصفقات التي جرت بينهما، وأبرزها النجم التشيلي أرتورو فيدال.

ويرغب بايرن ميونيخ في منح ليفاندوفسكي الفرصة لـ الرحيل إلى أحد الأندية المستقرة ماديًّا، على رأسهم باريس سان جيرمان أو تشليسي الإنجليزي، وذلك وفقًا للصحفي الألماني كيري هاو المقرب من نادي بايرن ميونخ.

وينتهي تعاقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونيخ في صيف 2023، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وأبدى اللاعب رغبته في الرحيل رسميًّا، إلا أن النادي يرفض طلبه.