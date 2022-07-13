بعد فراره من بلاده جوًا إلى المالديف انتقل غوتابايا راجاباكسا رئيس سريلانكا الهارب إلى سنغافورة بحسب ما أفادت قناة العربية.

فرار رئيس سريلانكا

وكان غوتابايا راجاباكسا تمكن من الفرار من بلاده على متن طائرة عسكرية، بعد منعه أمس من دخول صالة كبار الزوار في مطار العاصمة لمغادرة البلاد جوًا لكنه تمكن في وقت لاحق من مغادرة البلاد وسط احتجاجات حاشدة من المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربت دولتهم.

طائرة عسكرية تنفذ المهمة

ونجح راجاباكسا، البالغ من العمر 73 عامًا من الفرار إلى ماليه، عاصمة جزر المالديف، حيث ينهي بذلك حُكم عائلته لسريلانكا الذي دام عقودًا.

وقال مسؤول في مطار ماليه لوكالة “فرانس برس” إن الطائرة العسكرية وهي من طراز أنتونوف-32 هبطت في المطار آتية من كولومبو وعلى متنها 4 أشخاص بينهم الرئيس وزوجته وحارس شخصي، مشيراً إلى أنّه فور نزولهم من الطائرة تم اصطحابهم، بحراسة الشرطة، إلى وجهة لم تُعرف في الحال.

وكان الرئيس مختبئًا بعدما اقتحمت حشود مقر إقامته يوم السبت. من جهته، قال مسؤول في سلطات الهجرة “لقد خُتمت جوازات سفرهم واستقلوا رحلة القوات الجوية الخاصة” وفقًا لـ”العربية”.

وبحسب مسؤولين في المطار، فإن الطائرة ظلت جاثمة لأكثر من ساعة على مدرج المطار من دون أن تتمكن من الإقلاع، وذلك بسبب التباس بشأن ما إذا كانت سلطات جزر المالديف قد سمحت لها بالهبوط على أراضيها أم لا.

مغادرة شقيق الرئيس

فيما غادر شقيق الرئيس السريلانكي، وزير المالية السابق باسيل راجاباكسا، البلاد أيضا، حسبما ذكرت مصادر لـ”بي بي سي”. ويُقال إنه في طريقه إلى الولايات المتحدة.

توقعات بإعلان الاستقالة

وتوقّع الحزب الحاكم في سريلانكا استلام خطاب استقالة الرئيس غوتابايا راجابكسا، خلال ساعات، خاصة أنه وعد بإعلان استقالته من منصبه، اليوم الأربعاء، قائلاً إنّه يريد إتاحة حصول “انتقال سلمي للسلطة”.