أرسل رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، مساء أمس الخميس، استقالته إلى رئيس مجلس النواب، عبر البريد الإلكتروني، بعيد وصوله إلى سنغافورة.

وأعلن المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، إندونيل يابا، أنه تم تحويل رسالة الاستقالة إلى المدعي العام في البلاد، للنظر في جوانبها القانونية قبل قبولها رسميًّا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات في سريلانكا حظرًا للتجول، فيما قال المتظاهرون المعارضون للحكومة: إنهم سيغادرون مباني المؤسسات العامة التي اقتحموها.

حظر للتجول:

وفرضت السلطات حظرًا للتجول يبدأ من الساعة 12 ظهر الخميس، ويستمر حتى الخامسة من فجر يوم الجمعة.

وكان غوتابايا راجاباكسا قد فر من البلاد على وقع الاحتجاجات العارمة، ووكّل رئيس الوزراء بتولي منصب القائم بأعمال الرئيس في غيابه، وهي خطوة أثارت المزيد من الغضب بين المواطنين، الذي يلقون باللوم على الرئيس في الأزمة الاقتصادية التي تسببت في نقص حاد في الغذاء والوقود.

وكان راجاباكسا قد وعد بالاستقالة بحلول مساء الأربعاء، وبما أن الدستور يحمي الرؤساء السريلانكيين من الاعتقال أثناء وجودهم في السلطة، فمن المحتمل أنه خطط لهروبه بينما لا يزال يتمتع بالحصانة الدستورية.