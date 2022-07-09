أعلن رئيس البرلمان في سريلانكا، ماهيندا أبيواردانا، أن الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذي فر السبت من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو قبيل اقتحام محتجين غاضبين المجمع الرئاسي، وافق على التنحي الأسبوع المقبل.

ترك المنصب:

وقال ماهيندا يابا أبيواردينا في بيان متلفز، السبت: إنه أبلغ راجاباكسا بقرار اتخذ في اجتماع لقادة الأحزاب البرلمانية يطلب منه ترك منصبه، ووافق على ذلك.

كما أضاف أن راجاباكسا سيظل رئيسًا لـ سريلانكا حتى الأربعاء، لضمان انتقال سلس للسلطة.

اقتحام مقر الرئيس:

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من اقتحام محتجين المقر الرسمي للرئيس للتعبير عن غضبهم من الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.

كما اقتحم المتظاهرون المنزل الخاص لرئيس الوزراء وأضرموا فيه النيران.

وكان رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكر مسينغه، قد وافق، على الاستقالة أيضًا.