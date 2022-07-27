قال الرئيس التنفيذي لـ “نيوم” نظمي النصر، إن 6 أشهر من الاجتماعات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أفضت إلى تصميم “ذا لاين” الحالي.

نقلة نوعية:

وأشار في تصريحات للعربية، إلى أن شركات هندسية متقدمة عالمياً ستنفذ مشروع “ذا لاين”، معتبراً أنه نقلة عالمية لم يرَ العالم مثلها حتى الآن.

وقال: “بدأنا العمل في البنية التحتية لمدينة “ذا لاين” منذ سنة، ونطور تكنولوجيا جديدة لم تنفذ من قبل لرفع جودة الحياة في المشروع”.

آلاف المعدات تعمل الآن:

من ناحية أخرى، أوضح رئيس “نيوم” للعربية، أن آلاف المعدات تعمل الآن في ميناء “أوكساجون”، وستكون هناك جزر ومناطق سكنية سيبدأ العمل فيها قريباً.

وأشار أيضاً إلى أنه سيتم بدء العمل بمرافق التعليم والجامعات والصحة في “نيوم” العام المقبل.

وأكد العمل مع شركات سعودية لتكون جزءاً من مشروع “نيوم”.

يذكر أن ولي العهد أعلن مؤخراً عن تصاميم مدينة “ذا لاين” في “نيوم”، والتي تستهدف تحقيق مثالية العيش، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية.

وذكر ولي العهد أن التصاميم الاستثنائية لـ”ذا لاين” توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعدد الطبقات، مضيفاً: “لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وطريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم”.

وأشار إلى أن مدينة “ذا لاين” في نيوم تحتوي قطاراً فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة في 20 دقيقة.

وأفاد بأن تصميم المساحات الداخلية مبتكر لخلق تجارب غير عادية، كما لفت إلى أن البناء على شكل طبقات عمودية يتيح للناس إمكانية التحرك بالاتجاهات الثلاثة.

وتقدم مدينة “ذا لاين” نهجاً جديداً في تصميم المدن مرتكز على مفهوم انعدام الجاذبية، وستكون مكان الحالمين بغد أفضل، وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية، وفق ما ذكره ولي العهد السعودي.

عرض المدينة يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلومتراً، وارتفاعها يبلغ 500 متر فوق سطح البحر.