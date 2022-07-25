تعهد رئيس وزراء الكويت الجديد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بالمحافظة على المكاسب الوطنية ودولة المؤسسات.

جاء ذلك في رسالة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تعهد فيها بالحفاظ على الدستور والديمقراطية، مؤكدًا السعي لبذل كل الجهود لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء.

وقال رئيس الوزراء الجديد في رسالته : يشرفني وقد تفضلتم سموكم رعاكم الله بإصدار أمركم السامي بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بتشكيل أعضاء الوزارة الجديدة أن أرفع إلى مقام سموكم أسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة السامية والتقدير الكبير.

وتابع : وإذ تفضلتم سموكم وأوليتموني ثقتكم الغالية وهي أمانة عظيمة فإنني أسأل الله العون والسداد على حمل هذه المسؤولية مؤكدًا لسموكم على الولاء والوفاء والإخلاص في خدمة الكويت وشعبها الكريم معاهدًا سموكم حفظكم الله ورعاكم بالمحافظة على مكاسبنا الوطنية والدستور والديمقراطية ودولة المؤسسات التي ارتضاها أجدادنا وآباؤنا مواصلاً بذل الغالي والنفيس لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء على أرض الوطن الغالي وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه الأبرار من رقي ورخاء.

تكليف رئيس وزراء الكويت

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أصدر أمس الأحد، أمراً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء. وتضمن الأمر تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على ولي العهد لإصدار مرسوم تعيينهم.