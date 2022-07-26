أكد رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

فرصة لتعزيز العلاقات:

وتابع رئيس الوزراء اليوناني في تصريحات نقلتها العربية: زيارة ولي العهد فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، وسنبحث تعزيز فرص التعاون والشراكة مع السعودية.

ولي العهد في اليونان:

ووصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم إلى جمهورية اليونان، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس.

وتوجه ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا.