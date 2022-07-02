لم يجد رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد الدبيبة بدًا من الانحياز إلى الشارع والانضمام إلى المتظاهرين المطالبين برحيل الحكومة التي يرأسها.

غضب من عبد الحميد الدبيبة

وقال الدبيبة في تغريدة عبر تويتر: أضم صوتي للمتظاهرين في عموم البلاد، على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات، والأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي ونفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط والذي ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية.

وتباينت ردود فعل الليبيين على تغريدة الدبيبة ما بين مؤيد ومعارض حيث رأى الفريق الأول أن انحياز الدبيبة يدعم مطالب المتظاهرين فيما رأى الفريق الآخر أن المظاهرات خرجت ضد حكومته وأنه كان يجب عليه الاستقالة بدلا من التظاهر بتأييد المتظاهرين.

مظاهرات ليبيا

وكان المتظاهرون الليبيون الغاضبون من حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية واصلت المظاهرات، الجمعة، بالعاصمة طرابلس وبعض مدن الغرب.

واستمرت مسيرة الحراك الغاضب إلى أن وصلت مقر مجلس الورزاء بطريق السكة، مطالبة الدبيبة بالرحيل فورا وتسليم السلطة والتعجيل بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في البلاد.

وانتقلت شرارة المظاهرات إلى عدد من المدن الأخرى غربا وشرقا وجنوبا، وبالتحديد في مصراتة وطبرق والبيضاء وسبها وغيرها، مطالبة بالأهداف ذاتها.