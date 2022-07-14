قال رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل: إن طلب عقد جمعية عمومية غير عادية في الأهلي يوم 25 يوليو الجاري لم يتطلب حجب الثقة أو حل مجلس إدارة ماجد النفيعي.

وكانت جماهير الراقي طالبت برحيل ماجد النفيعي ومجلس الإدارة بالكامل بعد الهبوط لـ دوري يلو.

أوضاع غير مستقرة في الأهلي:

السلمي تحدث لـ قناة “العربية” قائلًا: “عمومية الأهلي لم تطلب حل مجلس إدارة النفيعي وكان أعضاء الجمعية العمومية في النادي طلبت في إبريل الماضي عقد جمعية عمومية لكن الشروط لم تكن مكتملة”.

وأضاف السلمي: “أحد أعضاء عمومية الراقي طلب يوم الاثنين الماضي حل مجلس إدارة النادي، ونحن ندرس الأمر حاليًّا وفق لائحة الأندية”.

يذكر أن الراقي هبط للمرة الأولى في مسيرته إلى دوري يلو بعد احتلاله للمركز الـ15 في دوري المحترفين.