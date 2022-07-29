عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، مساء اليوم الجمعة، اجتماعًا في مدينة أبها في حضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، وأعضاء اللجنة.

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وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على كافة التقارير الواردة من لجان البطولة، بشأن مباريات دور المجموعات التي اختتمت مساء يوم الخميس.

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وقدم الدكتور رجاء الله السلمي الشكر لجميع أعضاء اللجنة، وكافة اللجان المعاونة على نجاح مباريات دور المجموعات من كافة النواحي الفنية والتنظيمية والإدارية والإعلامية وكذلك على صعيد التحكيم.

حيث قدم الدكتور رجاء الله السلمي الشكر لكافة الحكام الذين أداروا كافة المباريات السابقة، ولمسؤولي الملاعب على نجاحهم في عملية صرف مياه الأمطار التي هطلت خلال دور المجموعات.

وتمت مناقشة الاستعدادات لمباريات الدور ربع النهائي والأدوار النهائية القادمة، وتحضيرات كافة اللجان لضمان استمرارية العمل بنجاح في المرحلة المقبلة.

وأبدى أعضاء اللجنة سعادتهم بعدم تسجيل أي احتجاجات خلال المباريات السابقة، ولم تتعطل لظروف الطقس وهطول الأمطار.

وقدم الدكتور رجاء الله السلمي التهنئة لكافة المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي، مشيدًا بالمستويات التي قدمها اللاعبون على مدار المباريات الماضية.

وأضاف: “التأهل إلى تلك المرحلة جاء تتويجًا لمجهود اللاعبين بعد مباريات مثيرة لم يتم حسم المتأهلين منها حتى اللحظات الأخيرة، وأشكر جميع المنتخبات التي حرصت على المشاركة بأفضل المستويات”.

وزاد بقوله: “أشكر أيضًا الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن التنظيم والاستضافة، وأشكر الاهتمام والحرص من جانب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد توفير كافة سبل الراحة لكافة المنتخبات العربية”.

وأتم: “تم الانتهاء من اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة، وتم تحديد مواعيد مباريات ربع النهائي، ونشكر هذه الاستضافة الطيبة من منطقة عسير ممثلة في سمو الأمير تركي بن طلال وكافة القطاعات الأخرى الداعمة لنا، شكرًا للجميع وأتمنى أن نلتقي دائمًا ونحن في أفضل حال”.

واختتمت مساء أمس الخميس، مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تقام خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل بمشاركة 18 منتخبًا.

وعن المجموعة الأولى تأهل المنتخب السعودي بعد تصدره جدول الترتيب من فوزين وجمع 6 نقاط، يليه منتخب موريتانيا بـ3 نقاط ثم منتخب العراق بدون رصيد.

وفي المجموعة الثانية تصدر منتخب الأردن جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، وتأهل معه منتخب اليمن ضمن أفضل ثوانٍ برصيد 3 نقاط، بينما ودع المنتخب الإماراتي منافسات البطولة بعد أن جمع نقطة واحدة.

وعن المجموعة الثالثة تأهل المنتخب الجزائري الذي حقق العلامة الكاملة بانتصارين جمع بهما 6 نقاط، بينما ودع البطولة منتخبا ليبيا ولبنان.

وفي المجموعة الرابعة حقق منتخب مصر فوزين جمع بهما 6 نقاط أيضًا، وتأهل إلى المرحلة المقبلة، وحل بعده منتخبا عمان والصومال في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وتربع منتخب تونس على صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ليضمن التأهل إلى دور الثمانية بينما غادر منتخبا البحرين وجيبوتي منافسات البطولة من مرحلة المجموعات.

وعن المجموعة السادسة والأخيرة تأهل منتخبا المغرب وفلسطين في المركزين الأول والثاني تواليا برصيد 6 نقاط لمنتخب المغرب و3 نقاط لمنتخب فلسطين، بينما غادر منتخب السودان البطولة.

وبذلك تكون المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي هي السعودية والأردن واليمن والجزائر ومصر وتونس والمغرب وفلسطين إلى الدور ربع النهائي.