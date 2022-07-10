نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو، وثقت من خلاله جهود رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة وأمان.

ويؤدي رجال الأمن في المشاعر المقدسة، واجبهم على أكمل وجه لتوفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن لتأدية المناسك وحتى عودتهم آمنين سالمين إلى بلدانهم.

منظومة متكاملة من الخدمات

يأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتهيئة كافة السبل لراحة ضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى عودتهم سالمين آمنين إلى أوطانهم.

كما وثقت مقاطع فيديو التنظيم على أعلى المستويات، وتنسيق متكامل بين كافة الجهات في تنظيم دخول وخروج الحجاج من الجمرات ومنع التجمهر والافتراش.