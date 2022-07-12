يبذل رجال الأمن في كافة القطاعات جهودًا حثيثة لضمان أمن المواطن والمقيم على مدار العام. وفي خلال موسم الحج يتحول رجال الأمن إلى خادمين لضيوف الرحمن بهدف تسهيل أداء النسك عليهم من خلال مد يد العون والمساعدة والدعم اللوجستي والأمني لكافة القطاعات.

وفي نفس الوقت يمارس رجال الأمن مهامهم بحزم لمنع الحجاج غير المرخصين من دخول المشاعر المقدسة وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي الأنظمة التي تضبط موسم الحج.

جهود رجال الأمن في الحج

وبالأمس أعلن مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، إلى أن الجهات الأمنية ضبطت (6310) أشخاص؛لمحاولتهم الحج من دون تصريح وتطبيق عقوبة مخالفة الحج بلا تصريح بحقهم، و(84) حملةَ حجٍّ وهميةً في مختلف مناطق المملكة والقبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة، وبلغَ عددُ المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة (125481) شخصًا، وإعادة (72503) مركبات غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والقبض على (27) ناقلًا لأشخاص غير مصرح لهم بالحج وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم، وذلك حتى اليوم الاثنين 12/ 12/ 1443 هـ .

وأضاف أن الجهات الأمنية ضبطت (6310) أشخاص؛ لمحاولتهم الحج من دون تصريح وتطبيق عقوبة مخالفة الحج بلا تصريح بحقهم، و(84) حملةَ حجٍّ وهميةً في مختلف مناطق المملكة والقبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة، وبلغَ عددُ المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة (125481) شخصًا، وإعادة (72503) مركبات غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والقبض على (27) ناقلًا لأشخاص غير مصرح لهم بالحج وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم، وذلك حتى اليوم الاثنين 12/ 12/ 1443 هـ .