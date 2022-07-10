رصدت صحيفة “المواطن“، مجموعة من مقاطع الفيديو وثقت جهود رجال الأمن والمتطوعين في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وظهر عدد من رجال الأمن والمتطوعين يقومون برش المياه الباردة على ضيوف الرحمن للتخفيف من حرارة الأجواء، وتيسيراً عليهم أثناء أدائهم لمناسكهم، في حج هذا العام 1443هـ

منظومة متكاملة من الخدمات

يأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتهيئة كافة السبل لراحة ضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى عودتهم سالمين آمنين إلى أوطانهم.

كما وثقت مقاطع فيديو التنظيم على أعلى المستويات، وتنسيق متكامل بين كافة الجهات في تنظيم دخول وخروج الحجاج من الجمرات ومنع التجمهر والافتراش.