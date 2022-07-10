وثق مقطع فيديو متداول، احتفاء رجل أمن بضيوف الرحمن من دولة الإمارات العربية الشقيقة.

يالله تجعل #السعودية 🇸🇦 من اهل اليمين 🤲🏽 https://t.co/7MiDPIbofA — عبدالله بن زايد (@ABZayed) July 10, 2022

وقال رجل الأمن، في المقطع: “حجاج دولة الإمارات يمين.. عيال زايد يمين”.

وعلق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، على المقطع بقوله “يالله تجعل السعودية من أهل اليمين”.

وعلقت صاحبة حساب بنت زايد بقولها “عيال زايد يمين.. ما أجملها من تسمية .. شكرا رجال أمن السعودية”.

منظومة متكاملة من الخدمات

يأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتهيئة كافة السبل لراحة ضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى عودتهم سالمين آمنين إلى أوطانهم.

كما وثقت مقاطع فيديو التنظيم على أعلى المستويات، وتنسيق متكامل بين كافة الجهات في تنظيم دخول وخروج الحجاج من الجمرات ومنع التجمهر والافتراش.