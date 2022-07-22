نجح رجل صيني في إنقاذ حياة طفلة سقطت من نافذة منزلها، بالطابق الخامس، في موقف بطولي وشجاع، ما دفع الكثير إلى إطلاق لقب “البطل الخارق” عليه.

رجل خارق ينقذ طفلة

وحسب صحيفة “صن” البريطانية، وثق مقطع فيديو سقوط طفلة تبلغ من العمر عامين من نافذة منزلها في الطابق الخامس، وقبل أن تسقط أرضًا أمسك بها رجل كان على الرصيف بجرأة وسرعة عالية.

وذكرت الصحيفة أن شين دونغ (31 عاما) كان يهم بصف سيارته على جانب الطريق في مدينة تونشسيانغ بمقاطعة جيجيانغ شرقي الصين، عندما سمع صوتا غريبا.

تصرف بطولي

ونظر الرجل إلى الأعلى، فوجد أن طفلة رضيعة سقطت على حافة حجرية للطابق الأول، وعلى وشك السقوط على الرصيف.

وحاول أولا الاتصال بالشرطة وأفراد الطوارئ من خلال هاتفه الذي كان يحمله بيده، بينما كان يهرع مع زميلة لمساعدة الفتاة. لكنه ألقى هاتفه المحمول على الفور لكي يمسك الطفلة التي حضنها في الوقت المناسب لمنعها من السقوط بالأرض.

وقال شين دونغ في تصريحات صحفية: “لقد كنت محظوظًا لأنني نجحت في ذلك في الوقت المناسب. وإلا كنت شعرت بشعور سيء ورهيب للغاية”.

وأوضح أن الطفلة نجت لأن الشرفة التي سقطت عليها كانت تحتوي على مواد تسقيف فولاذية، مما خفف من حدة السقوط.