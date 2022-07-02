فاز رجل في ولاية فرجينيا الأمريكية بجائزة يانصيب قدرها 250000 دولار؛ وذلك من خلال رؤية جاءته أثناء نومه.

وذكر الرجل لمسؤولي اليانصيب أنه استخدم مجموعة من أرقام اليانصيب التي جاءته في المنام لشراء تذكرة لحدث رهان جديد.

رؤية منامية:

كما أنه قسم رهانه بقيمة 2 دولار بأربع طرق بناءً على هذه المجموعة المكونة من أربعة أرقام وانتهى به الأمر بالفوز بالملايين.

أما أثناء مشاهدته الرسم عندما نظر إلى التذكرة أدرك أن الأرقام في حلمه هي نفسها الموجودة على الشاشة.

تطابق الأرقام:

ومن حسن حظه، جاءت الأرقام مطابقة لتلك التي رآها في المنام أول ستة أرقام مرسومة 13- 14- 15- 16- 17- 18، مما مكنه من الفوز الساحق بالجائزة الضخمة.