توفي الممثل الأسطوري وبطل فيلم The Godfather الأب الروحي، جيمس كان عن عمر يناهز 82 عامًا، وقد أعلنت عائلته عن هذه الأخبار قائلين إنهم يقدرون تدفق الحب والتعازي القلبية من ملايين المعجبين به، وطلبوا الخصوصية أثناء الحداد.

وفي الوقت نفسه، قال مدير أعماله إنه كان أحد أعظم وأفضل الممثلين الذي شهدتهم هوليوود على الإطلاق، ويُعد أحد أشهر أعماله هو سوني كورليوني في سلسلة أفلام الأب الروحي الكلاسيكي.

وفور الإعلان عن الأنباء، تدفقت التعازي الحارة لأسرة النجم الأمريكي الذي له أعمال فنية تجاوزت الـ 100 عمل، وكان نموذجًا وقدوة لفنانين آخرين أبرزهم آدم ساندلر، وروب راينر.

تدهور حالة جيمس كان

شوهد كان في أيامه الأخيرة وهو يستخدم عكازًا ومشاية في مطعم مع أصدقائه في كاليفورنيا العام الماضي، وذلك بعد أن أمضى بعض الوقت على كرسي متحرك أثناء تعافيه من جراحة الظهر في عام 2020.

وعانى جيمس كان أيضًا من الاكتئاب السريري عندما كان أصغر سناً بعد وفاة أخته، وأدخله حزنه سكة إدمان الكوكايين قبل أن يتمكن من السيطرة على نفسه ويتعالج منه.

حياته الشخصية ووفاته

تزوج جيمس كان 4 مرات وله 5 أطفال، وتوفي اليوم لكن لم تكشف عائلته عن سبب وفاته حتى الآن.