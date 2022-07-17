أصبح رحيل عبدالرحمن غريب عن النادي الأهلي قريبًا، وذلك بعد هبوطه لـ دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وأثارت صورة للاعب بقميص نادي النصر، الجدل حول توقيعه لأصفر الرياض في صيف 2022، لكن اكتُشف فيما بعد أنها صورة غير حقيقية.

النصر بالفعل سيتنافس مع الاتحاد والهلال لضم نجم الأهلي وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

غريب يُشجع 2 من نجمي الأهلي للرحيل

رحيل غريب سيشجع كل من عمر السومة اللاعب السوري والحارس محمد الربيعي على الرحيل عن الأهلي بعدما رحل كل من البرازيلي كارلوس إدواردو وأليوسكي وحسين المقهوي وعبدالله حسون.

انضمام نجم الأهلي لـ النصر سيتسبب في رحيل الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف عن صفوف أصفر الرياض على سبيل الإعارة.

ويرغب شباب أهلي دبي الإماراتي في ضم مشاريبوف في حال تأكد رحيله عن النصر.

جدير بالذكر أن عبدالرحمن غريب كان قال لـ برنامج ” يا هلا” في شهر رمضان من العام الحالي إنه لا يفكر في مغادرة الأهلي على الإطلاق، ولكن بعد هبوط الفريق قد يختلف الأمر حيث قد تتم إعارته لمدة موسم على أمل عودة الأهلي لدوري المحترفين في صيف 2023.