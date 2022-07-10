رد اللاعب البرازيلي برونو هنريكي لاعب نادي الاتحاد على الأنباء المتداولة برغبة نادي الاتحاد في التخلص منه في الميركاتو الصيفي بطلب من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

ويرغب سانتو في رحيل البرازيلي برونو هنريكي وعدم الاعتماد عليه بحسب التقارير كون سانتو يفكر في ضم بديله.

ونشر هنريكي صورة لأبرز أرقامه وإحصائياته مع نادي الاتحاد بالموسم المنصرم 2021/2022 عبر خاصية القصص المصورة في موقع الإنستجرام.

نونو سانتو يصدم هنريكي

وعلى الرغم من تجديد عقد البرتغالي جواو موتينيو مع وولفرهامبتون الإنجليزي وابتعاده عن العميد، لكن سانتو سيحاول البحث عن بديله في الفترة المقبلة، بعد أن رفض أيضًا صفقة المصري طارق حامد.

المدرب البرتغالي يرغب في قيادة الاتحاد للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المقبل بعد أن خسر اللقب في الجولة الأخيرة بموسم 2021/ 2022 لصالح نادي الهلال.