وثق مقطع فيديو متداول، تصرفاً شجاعاً من عامل محطة وقود ، تجاه سائق رفض إطفاء سيجارته داخل المحطة.

سائق رفض إطفاء سيجارته

ماذا فعل عامل المخطة

pic.twitter.com/9ZxyxzPGc1 — منوعات🎴 ⁦ SAMER (@sameralia46) July 14, 2022

غضب ولجوء لطفاية الحريق

وأظهر مقطع الفيديو السائق الذي ينتظر ملء سيارته بالبنزين وهو يدخن السيجارة دون اكتراث لقواعد الأمان المنصوص عليها، حيث أثار هذا الأمر غضب عامل المحطة. وخلال ثوان، جلب العامل طفاية الحريق الموجودة بالمحطة، وفتحها في وجه الشاب، لثنيه عن هذا الفعل.

إشادة بالتصرف

وأشاد متداولو هذا الفيديو، بتصرف العامل مع هذا الشاب الذي يعرض حياة الآخرين للخطر، فقال أحد المغردين: “والله ما قصر عامل المحطة وقليلة في حق المدخن استهتار بلا حدود”. وأضاف آخر أن هذا التصرف سليم وصحيح، فمن حق العامل فعل ذلك، بسبب رفض الشاب إطفاء السيجارة.

يذكر أنه لم يتضح من الموقع مكان الحادثة أو تاريخها.