وجه رئيس مجلس إدارة نادي الخليج، علاء الهمل، رسالة إلى الجماهير بشأن المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل.

رسالة الهمل إلى الجماهير:

وقال علاء الهمل: “جمهورنا الحبيب.. كنتم ولا زلتم عنوانًا بارزًا للتشجيع المثالي والحضاري، أمامنا مشوار مهم في دوري المحترفين وبطولات الألعاب المختلفة ونحتاج وقفة الجميع”.

وتابع رئيس نادي الخليج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كما أرجو الابتعاد عن أي مناكفات من شأنها تأجيج أي خلاف مع جماهير الأندية الأخرى، فمعظم النار من مستصغر الشررِ!.. دمتم أوفياء”.

وتطمح إدارة الهمل في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في الظهور بشكل مميز والاستمرار وسط الكبار، كما تعاقدت مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

الخليج بطلًا لدوري يلو:

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بلقب الدوري هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الأول برصيد 66 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل 12 مرة، وخسر 8 مرات، ونجح في تسجيل 51 هدفًا، واستقبل 36 هدفًا.