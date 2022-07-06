وجه محمد عادل قاتل نيرة أشرف، رسالة إلى والدته بعد موافقة شيخ الأزهر على القصاص منه وصدور حكم محكمة الجنايات بالإعدام.

وقال محامي محمد عادل، إنه التقى القاتل قبل جلسة النطق بالحكم صباح اليوم الأربعاء، وإن القاتل أبلغه عدة رسائل لوالدته وشقيقتيه.

وبين أن المتهم قال في رسالة لوالدته: “متزعليش مني أنا كنت مضغوط وما أعرفش عملت كده إزاي والبنت دي دمرت لي حياتي (في إشارة للضحية)”. وأشار إلى أنه أوصاه على والدته وأخواته البنات؛ قائلًا: “خلوا بالكم من أمي وأخواتي البنات”.

موافقة مفتي مصر

وكان مفتي مصر وافق على حكم إعدام الطالب محمد عادل المتهم بنحر زميلته أمام جامعة المنصورة قبل عدة أسابيع لتنتقل القضية بعد ذلك إلى مرحلة جديدة من التقاضي.

وموافقة المفتي على حكم الإعدام هي إجراء قضائي متبع في كل القضايا الجنائية التي يصدر فيها حكم بالإعدام حيث يجب إجماع آراء كافة أعضاء هيئة المحكمة ثم يحال الأمر إلى المفتي الذي يرد برأيه ثم تصدر المحكمة مرة أخرى حكمها بالإعدام.

وبعد الحكم يكون من حق المتهم الطعن أمام محكمة النقض في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الحكم بالإعدام.

فريد الديب يدافع عن قاتل نيرة أشرف

وكان المحامي المصري الشهير فريد الديب أعلن مؤخرًا عدم ممانعته من الترافع عن القاتل إذا طلب منه ذلك مشيرًا إلى أنه مستعد لأداء هذا العمل حتى دون مقابل الأمر الذي أثار حالة من الجدل في مصر خاصة وأن جريمة القتل تم توثيقها في مقاطع فيديو متداولة واعترف القاتل بجريمته.