وجه البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب النادي الأهلي السابق رسالة إلى جماهير الراقي وذلك بعدما أعلن رحيله عن الفريق.

وكتب إدواردو رسالة عبر حسابه في ” الإنستجرام” قائلًا: “اليوم أنهيت رحلتي في هذا النادي المذهل الذي جعلني أشعر بأنني في بيتي، كانت رحلة لا تصدق ولا تُنسى في بلد أصبح موطني الأول لسنوات عديدة، لذلك سأظل ممتنًا إلى الأبد”.

وأضاف: ” شكرًا النادي الأهلي، شكرًا لكل الجماهير السعودية، سأحبكم إلى الأبد”.

وكان إدواردو تعاقد مع الراقي في يناير الماضي قادمًا من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي كصفقة انتقال حر.

وبثاني تجاربه في السعودية خاض كارلوس إدواردو 12 مباراة مع الأهلي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها 5 أهداف، فيما شارك في مباراة واحدة في كأس الملك.

اللاعب البرازيلي سيعود إلى نادي بوتافوجو البرازيلي بالفترة المقبلة.