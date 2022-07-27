وجه المهاجم التونسي يوسف العبدلي رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد الانضمام رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

🎥 نسر قرطاج وصل نسأل الله لك التوفيق يوسف 🤩💚 pic.twitter.com/9HGp7hNr2e — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 27, 2022

يوسف العبدلي يوجه رسالة للجماهير

وأنهت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع يوسف العبدلي قادمًا من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، حيث وقع على عقد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

ونشر حساب الأهلي الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو للاعب التونسي وهو يوقع العقود، وظهر مرتديًا قميص الفريق، وقال: “سلام عليكم الشباب الأهلاوي شرف لي ارتداء قميص النادي الكبير.. وإن شاء الله نكون على قد العون”.

وتأمل جماهير النادي الأهلي في ظهور يوسف العبدلي بشكل مميز، والتألق مع الفريق الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يستعد لدوري يلو

وتسعى الإدارة الأهلاوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في التألق بالموسم الرياضي الجديد بدوري يلو، والعودة سريعًا للعب وسط الكبار.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد للمشاركة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث عاد للتدريبات الجماعية مؤخرًا وغادر لمعسكر خارجي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).